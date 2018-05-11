الهيئة البيطرية تعلن الطوارئ فى المجازر استعدادًا لشهر رمضان

قال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم إعلان حالة الطوارئ في المجازر والأسواق ومنافذ بيع اللحوم استعدادًا لشهر رمضان.



وأضاف محروس فى تصريح لـ«الدستور» أنه تم تأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، لأكثر من 500 مجزر رئيسي بالمحافظات للذبح الفورى، وذلك بالتنسيق بين مديريات الطب البيطرى والجهات الأمنية بالمحافظات لتأمين أعمال المجازر.



وأوضح أنه تم تكثيف آعداد اللجان البيطرية لدول العالم المختلفة، للإشراف والرقابة على عمليات استيراد اللحوم والدواجن ومنتجاتهما من الخارج، وفقا للسياسة التي تم اتخاذها مؤخرا، والتي تراعى تنويع مصادر الاستيراد، والتشديد على الفحص في المحاجر البيطرية بجميع المعابر ومنافذ البلاد.