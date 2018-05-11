القاهرة : السبت 12 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:48 م

أحدث صفقات الأهلى: «أبويا قاللي انضم للأفضل فى إفريقيا»‏
03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
مصر
الجمعة 11/مايو/2018 - 11:45 م

الهيئة البيطرية تعلن الطوارئ فى المجازر استعدادًا لشهر رمضان

الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم محروس
عبد الناصر محمد
dostor.org/2166369

قال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم إعلان حالة الطوارئ في المجازر والأسواق ومنافذ بيع اللحوم استعدادًا لشهر رمضان.

وأضاف محروس فى تصريح لـ«الدستور» أنه تم تأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، لأكثر من 500 مجزر رئيسي بالمحافظات للذبح الفورى، وذلك بالتنسيق بين مديريات الطب البيطرى والجهات الأمنية بالمحافظات لتأمين أعمال المجازر.

وأوضح أنه تم تكثيف آعداد اللجان البيطرية لدول العالم المختلفة، للإشراف والرقابة على عمليات استيراد اللحوم والدواجن ومنتجاتهما من الخارج، وفقا للسياسة التي تم اتخاذها مؤخرا، والتي تراعى تنويع مصادر الاستيراد، والتشديد على الفحص في المحاجر البيطرية بجميع المعابر ومنافذ البلاد.

موضوعات متعلقة

«الزراعة»: ضبط 4.4 طن من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة

«البنا» يكلف بتكثيف عمليات التفتيش لضبط الأسواق

«الزراعة»: استيراد ٥٠ ألف رأس ماشية لطرحها خلال «رمضان»

«الزراعة» تواصل استعداداتها لرمضان

اقرأ أيضًا
منذ يومين

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ 3 أيام

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة

منذ 3 أيام

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»

منذ 5 أيام

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد

منذ اسبوع

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

منذ أقل من شهر

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

الآن

كعكة رمضان.. 27 مسلسلًا بمليار و700 مليون جنيه على 6 فضائيات

التوأم يهاجم مرتضى ويطالب بحكام أجانب في نهائي الكأس

الذهب يسجل أول مكاسب في أربعة أسابيع مع تراجع الدولار

شهيد و973 مصابا في الجمعة السابعة لـ"مسيرات العودة"

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك ينسحب من صفقة «قفشة» بعد اكتشاف كارثة

بيان رسمي من الزمالك بعد انسحاب سموحة من نهائي الكأس

ارتفاع فى أسعار الذهب اليوم

الخارجية الروسية: إحباط هجمات إرهابية ممولة من تركيا

ألبومات الصور

فشل انعقاد الجمعية العمومية للأطباء لعدم اكتمال النصاب (ألبوم صور)

الناقد صلاح السروى: لم أتوقف كثيرًا عند مسألة المجايلة

بالفيديو.. الزغاريد تصاحب مريم إلى مثواها الأخير

"عيش مع حماقى".. تطبيق جديد لـ"أورنج" (صور)

نجم الساعة

كبار نجوم الدراما يتنافسون على كعكة إعلانات ‏الراديو فى رمضان

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك ينسحب من صفقة «قفشة» بعد اكتشاف كارثة

بيان رسمي من الزمالك بعد انسحاب سموحة من نهائي الكأس

ارتفاع فى أسعار الذهب اليوم

الخارجية الروسية: إحباط هجمات إرهابية ممولة من تركيا

كشكول

التعليم العالي: غرفة عمليات لمتابعة امتحانات المعاهد

"صح النوم"حملة توعية لشعبة العلاقات العامة بـ"إعلام عين شمس"

عميد "تجارة القاهرة": لم الشمل يستهدف توطيد العلاقة بين الكلية وخريجيها

رئيس جامعة حلوان يكشف لـ"كشكول" العقوبة المنتظرة للطالب المتحرش

750 جنيها مكافأة لموظفي جامعة حلوان

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

بالصور.. فلسطينية «أخت المرجلة»

المعادن تسجل تراجع على المستوي اليومي

زيادة الطلب على الكهرباء لمتابعة حفل الزفاف الملكي لهاري وميجان

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

منوعات

فيديوجراف.. «أسياد العالم وارتفاع أسعار الذهب» أبرز أخبار اليوم

السعودية تكتشف آثار أقدام إنسان تعود لأكثر من 85 ألف عام

"بيطرية" تعتنى بجرو ثعلب مفقود

ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

7 فوائد لتناول سمك «التونة».. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
ads