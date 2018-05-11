ضبط راكب بحوزته 208 آلاف ريال و31 ألف دولار قادمًا من السعودية

تمكن رجال جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى، أخفاها راكب مصري في حقائبه لدى عودته من السعودية.



وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية، رحلة رقم 383 القادمة من مدينة جدة، اشتبه مأمور الجمرك في راكب مصري الجنسية، تبين بحوزته مبلغ 208 آلاف ريال سعودي، و31 ألف دولار أمريكي بين طيات الملابس وبقاع سحرى أسفل وجوانب الحقيبة.



وقرر مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم ٢ محمد قناوي، اتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٢.