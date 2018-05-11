لطفى لبيب يتعرض لـ«جلطة» فى «أمر واقع»

يتعرض الفنان القدير لطفي لبيب إلى "جلطة" تضطره للجوء إلى الكرسي المتحرك طوال حياته، وذلك ضمن أحداث مسلسل "أمر واقع"، المقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.



وعلمت "الدستور" أن "لبيب" يجسد دور جد بطل العمل الفنان كريم فهمي، ويقوم بمواساة الفنانة ريم مصطفى، من خلال مشهد ضمن الأحداث؛ بسبب حادث كبير تتعرض له مما يجعلها تلجأ هي الأخرى للكرسي المتحرك، وينصحها بالصبر والرضا بالأمر الواقع مثلما فعل، وذلك لتكون لديها القدرة على التعايش دون التحرك والسير على قدميها كما اعتادت.



وأوشك لطفي لبيب على الانتهاء من تصوير مشاهده بالكامل في "أمر واقع" الذي يخوض بطولته الفنان كريم فهمي ويشاركه البطولة ريم مصطفى ونجلاء بدر وأحمد وفيق ودينا فؤاد، من تأليف محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة.