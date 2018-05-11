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الجمعة 11/مايو/2018 - 11:32 م

نواب روس يريدون إصدار قانون يجرم تنفيذ العقوبات الأمريكية

النواب الروس
النواب الروس
وكالات
dostor.org/2166362

ذكرت وكالات أنباء روسية أن عددا من النواب الروس يريدون سن تشريع يجعل من تنفيذ العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة ودول أخرى جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لما يصل إلى أربع سنوات.

وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على عدد من كبرى الشركات الروسية ورجال الأعمال في السادس من أبريل مستهدفة حلفاء للرئيس فلاديمير بوتين عقابا لموسكو على تدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 وأنشطة أخرى وصفت بأنها خبيثة.

وتبحث روسيا منذ ذلك الوقت كيفية الرد على العقوبات الجديدة ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب الروسي (الدوما) التصويت على تشريع بفرض عقوبات مضادة يوم الثلاثاء بعد يوم من طرح مشروع القانون على البرلمان.

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