نواب روس يريدون إصدار قانون يجرم تنفيذ العقوبات الأمريكية

ذكرت وكالات أنباء روسية أن عددا من النواب الروس يريدون سن تشريع يجعل من تنفيذ العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة ودول أخرى جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لما يصل إلى أربع سنوات.



وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على عدد من كبرى الشركات الروسية ورجال الأعمال في السادس من أبريل مستهدفة حلفاء للرئيس فلاديمير بوتين عقابا لموسكو على تدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 وأنشطة أخرى وصفت بأنها خبيثة.



وتبحث روسيا منذ ذلك الوقت كيفية الرد على العقوبات الجديدة ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب الروسي (الدوما) التصويت على تشريع بفرض عقوبات مضادة يوم الثلاثاء بعد يوم من طرح مشروع القانون على البرلمان.