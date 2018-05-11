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الجمعة 11/مايو/2018 - 11:21 م

بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بالمناولة مع الأطفال بكفرالدوار

البطريرك إبراهيم
البطريرك إبراهيم إسحق
ماريان رسمى
dostor.org/2166359

احتفل البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، بالمناولة الاحتفالية في قداس صباح اليوم، لمجموعة من الأطفال، بكنيسة ودير السيدة العذراء مريم بكفرالدوار.

وشارك بالحضور الأب دانيال الطيب راعي الكنيسة، والقمص أنطونيوس غطاس وكيل البطريركية في الإسكندرية، ولفيف من الآباء الرهبان والأخوات الراهبات، وشعب المنطقة.

وأكد بطريرك الكاثوليك أهمية التعليم المسيحي لتكوين الأطفال على الإيمان وتنشئتهم، ودور الخدام الأساسي في هذه الرسالة، كما شجع على دور الأهالي في هذه المسيرة الإيمانية.

المناولة الاحتفالية هي عبارة عن احتفال بالقداس الإلهي، فيه يتقدم الأطفال بعد سن معينة وبعد إعداد وتكوين خاص لهم إلى التناول من سر القربان المقدس، كي يدركوا أهمية قبوله وليمارسوا سر التوبة بإدراك كاف.

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