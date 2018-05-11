روسيا ترفض منح تأشيرة دخول لصحفي ألماني شهير قبل المونديال

رفضت روسيا إصدار تأشيرة دخول للصحفي الرياضي الألماني الشهير هايو زيبيلت، لحضور كأس العالم 2018 لكرة القدم التي تحتضنها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.



ويعمل زيبيلت لدى شبكة "إيه.آر.دي" التليفزيونية الألمانية، وقد ذاع صيته بشكل كبير من خلال عمله الصحفي في فضيحة المنشطات في الرياضة.



وذكرت شبكة "إيه.آر.دي" في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنها علمت بأن زيبيلت مدرج ضمن "قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم"، وبالتالي قد يمنع من دخول روسيا، مشيرة إلى أنها لم تحصل على مزيد من التفاصيل.