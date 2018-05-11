الجيش اليمني ينقل معركته إلى آخر معاقل الانقلابيين بمحافظة البيضاء

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم الجمعة، نقل معركته الميدانية في جبهة البيضاء وسط البلاد إلى مديرية السوادية آخر معاقل الانقلابيين الحوثيين بالمحافظة.



وقال مصدر عسكري يمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، يضيقان الخناق من عدة جهات على ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية "السوادية" بعد معارك عنيفة دارت بين الطرفين.



ومن جانبه، أضاف قائد جبهة قانية، خالد العواضي، أن قوات الجيش اليمني تمكنت خلال المواجهات من تحرير منطقة "الخلق"، أولى مناطق مديرية "السوادية"، بعد مواجهات سقط خلالها قتلى وجرحى حوثيين.



وأشار العواضي إلى أن قوات الجيش اليمني تمكنت من تحرير جبل "رأس حوران" وسلسلة جبال "اليسبل" آخر المواقع التي كان يتمركز فيها مسلحو الحوثي في جبهة قانية قبل فرارهم منها باتجاه مديرية "الوهبية".