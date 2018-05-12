اليوم.. «نقل البرلمان» تبدأ جولتها التفقدية للبحر الأحمر

تُنظم لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، رئيس اللجنة، زيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر، تبدأها اليوم السبت وتستمر لمدة 4 أيام.



ويقوم بالزيارة وفد من أعضاء اللجنة يضم 13 نائبًا، وذلك لتفقد مينائي سفاجا والغردقة، وعدد من الطرق الجديدة، منها طريق الغردقة - سفاجا، وطريق قنا - سفاجا، وطريق سفاجا - سوهاج.



يذكر أن النائب هشام عبدالواحد، كان قد أكد بداية الانعقاد الحالي أن اللجنة تولي اهتماما خاصا بالموانئ وشبكات الطرق التي يجري تنفيذها، منوها عن أن اللجنة ستقوم بتنظيم عددًا من الجولات الميدانية؛ للوقوف على الأوضاع الحالية لتلك المشروعات، والعمل على المعوقات التي قد تواجهها، حيث نظمت اللجنة عدد من الجولات السابقة لعدد من المناطق.