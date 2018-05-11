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الجمعة 11/مايو/2018 - 10:49 م

مؤلف «رحيم»: المسلسل خال من الألفاظ الخارجة

مؤلف «رحيم»: المسلسل
أمير محمد خالد
dostor.org/2166343

يرى السيناريست محمد إسماعيل أمين، صعوبة في تنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن فرض غرامة تبلغ 250 ألف جنيه مقابل أي لفظ خارج في الدراما المصرية، موضحًا أنَّ تصنيف «الفئة العمرية» يغني عن هذا الأمر.

وقال «أمين» لـ«الدستور» إنَّ مسلسل «رحيم» (بطولة الفنان ياسر جلال) الذي يشارك من خلاله في سباق رمضان المقبل لا يحتوي على أي ألفاظ خارجة.

وأردف أنَّ بعض أعماله الكوميدية تضمنت ألفاظًا وإيحاءات لفئة عمرية محددة ولا يفهمها أي شخص.

السيناريست والمؤلف محمد إسماعيل أمين قدم العام الماضي مسلسل «ظل الرئيس» مع ياسر جلال، وله العديد من الأعمال الدرامية والست كوم الناجحة مثل «الباب في الباب» و«تامر وشوقية» و«لما تامر ساب شوقية» و«راجل وست وستات»، وغيرها.

وقال: «لم أكن أتوقع أن أكتب كوميدي بعكس ما يظن البعض، وعلى العكس تخصصت منذ بداياتي في الأعمال الجادة ولكن دون قصد قدمت كل هذه الأعمال الكوميدية».

مؤلف «رحيم»: المسلسل خال من الألفاظ الخارجة
مؤلف «رحيم»: المسلسل خال من الألفاظ الخارجة
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