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اقتصاد
الجمعة 11/مايو/2018 - 10:44 م

أسعار النفط تنخفض مع بقاء الدعم للاتفاق النووي الإيراني

أسعار النفط تنخفض
وكالات
dostor.org/2166341

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في جلسة متقلبة تراجعت فيها عن مكاسبها الأولية بينما بدا من المرجح أن حلفاء الولايات المتحدة سيحثون على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما قد يبقي إمدادات الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.

وفي دلالة أخرى على أن الإمدادات العالمية قد تواصل الارتفاع أظهرت بيانات بعد ظهر اليوم أن عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة زاد بمقدار عشرة حفارات هذا الأسبوع.

ورغم انخفاضها في جلسة اليوم فإن أسعار الخام تبقى قرب أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 35 سنتا إلى 77.12 دولار للبرميل غير بعيدة عن مستوى 78 دولارا الذي سجلته يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014.

وتنهي عقود برنت الأسبوع على مكاسب قدرها 2.8 ٪.

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