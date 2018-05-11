آلاف الأردنيين يخرجون في مسيرة حاشدة نصرة للقدس

شارك آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، في مسيرة حاشدة في منطقة "سويمة" بالقرب من البحر الميت، نصرة للقدس ورفضا القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.



وشارك في المسيرة الحاشدة التي حملت شعار "القدس عنوان العودة"، فعاليات وطنية وأحزاب سياسية وحشود من المواطنين الذين توافدوا من مختلف مناطق المملكة تأكيدا على عروبة القدس وأنها عاصمة فلسطين الأبدية.



وقال رئيس اللجنة المنظمة للمسيرة، معاذ الخوالدة، إن الشعب الأردني وبمختلف أطيافه السياسية والاجتماعية لبى نداء القدس، اليوم، للالتقاء في أقرب منطقة من فلسطين للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.



وأشار إلى أن الأردنيين يؤكدون من خلال مشاركتهم اليوم في المسيرة على حق المواطنين الفلسطينيين بالعودة.