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تقارير ومتابعات
الجمعة 11/مايو/2018 - 10:42 م

سارة جمال.. عارضة أزياء تتبنى مبادرة لمقاطعة «الميك أب» فى رمضان

سارة جمال.. عارضة
فاطمة مرزوق - إيناس سعيد - أسماء سعد
dostor.org/2166338

‏«الميك أب».. شىء لا تستغنى عنه ملايين الفتيات، فمنهن من اتخذت منه هواية، وبعضهن يعتبرنه مكونًا أساسيًا فى الحياة، ورغم ما يثار عادة عن خطورته، إلا أن غريزة «حب الجمال» عند الأنثى ‏تجعل من استخدامه جنونًا فى بعض الأحيان، وهو ما تحاول «سارة جمال» تغييره فى مبادرتها التى تحمل اسم «رمضان.. ٣٠ يومًا بدون مكياج».‏

‏«سارة»، صاحبة المبادرة، هى عارضة أزياء محجبة، وأم لطفلين، تخرجت فى كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وعملت فى مجال الترجمة لبعض الوقت، لكنها كانت تحلم دائما بأن تكون عارضة ‏أزياء.‏
ورغم انشغالها فى إدارة أمور المنزل، وتربية الأبناء، إلا أنها قررت تحقيق حلمها، وبدأت فى الاهتمام بملابس المحجبات، كى تثبت أن الحجاب لا يحول بين المرأة والأناقة، أما ميزتها الأساسية عن باقى ‏العارضات، فكانت أنها لا تستخدم المكياج مطلقًا.‏
تعرضت «سارة» للكثير من الانتقادات، لكونها تعمل كعارضة أزياء، دون مساحيق تجميل، بجانب إصرارها على إقامة جلسات التصوير دون نقطة مكياج واحدة، وفى المقابل حازت فكرتها على ‏مؤيدين، رأوا فيها محاولة القضاء على مساحيق التجميل، وجنون «الميك أب».‏
أولى خطوات تحقيق هدفها كانت مشاركتها فى مسابقة ملكات جمال الحجاب، مع رفضها الاستعانة بـ«ماكيير» خاص، مثل باقى المشاركات، مفضلة الظهور على طبيعتها، نظرًا لإيمانها بأنه لا توجد ‏مقاييس محددة للجمال، حتى يحققها «الماكياج»، وهو ما نشر فكرتها على مدى أوسع، حتى حازت على إعجاب كثيرين.‏
وترى «سارة» أن وضع مساحيق التجميل يحتاج إلى وقت وجهد وأموال، ويمكن الاستغناء عنه عن طريق بدائل، لذا تولت عقد ندوات، بمشاركة أطباء تجميل، لشرح البدائل الطبيعية لاستخدام ‏‏«المكياج»، وهى عبارة عن طرق للعناية بالبشرة، تبدو بها الفتاة جميلة وطبيعية، بشكل أفضل مما تحققه مستحضرات التجميل.‏
وتسبب إصرارها على موقفها فى تحول مواقف من انتقدوها فى البداية، حتى انضم كثيرون إليها، وشجعها على ذلك عدد من الرجال، الذين أعجبتهم الفكرة، وطالبوها باستكمال ما بدأته، لمنع زوجاتهم ‏من وضع هذه المنتجات، التى قد تضر ببشرتهن على المدى البعيد.‏
‏«المكياج ده عامل زى المسكنات، مهما أخدها المريض مش هاتكون مفيدة».. بهذه الكلمات عبّرت «سارة» عن وجهة نظرها فى مساحيق التجميل، معتبرة أن الاهتمام والعناية الطبيعية بالبشرة، رغم ‏أنه قد يستهلك وقتًا وجهدًا، إلا أن نتائجه أفضل كثيرًا من المسكنات، المتمثلة فى المواد الضارة.‏
ومؤخرًا، قررت «سارة» أن تصنع تحديًا أمام الفتيات، يتمثل فى «٣٠ يوم من غير ميك أب»، واختارت أن يكون ذلك متزامنًا مع شهر رمضان، ودعت للصيام التام عن كل ما ينتمى إلى مساحيق ‏التجميل.‏
وقالت «سارة» إن الهدف من مبادرتها هو أن تثق كل فتاة فى نفسها، بالقدر الكافى، الذى يجعلها لا تخجل من الخروج دون وضع مساحيق التجميل، تحاول بها أن تخفى عيوب بشرتها، معتبرة أن على ‏الفتيات الاهتمام بالجمال الطبيعى، لا الصناعى، لتكون جميلة فى كل الأحيان.‏
وحظى هذا التوجه بكثير من الدعم، وقبلت أكثر من ٢٠ فتاة خوض التحدى معها، وحصلن على مكافأة تشجيعية، تتمثل فى زيارة إحدى عيادات التجميل، الراعية للمبادرة، من أجل الحصول على عناية ‏خاصة، عبر استخدام «الليزر» لتصحيح عيوب البشرة، من أجل الاستغناء التام عن «الماكياج» بعد ذلك.‏
وتؤكد «سارة» أنها لن تقف عند هذا الحد، بل ستسعى لتعميم الفكرة ونشرها، من أجل الانتصار على «الماكياج»، وحماية فتيات مصر من استخدام المساحيق الضارة، التى قد تتسبب فى الإصابة ‏بـ«سرطان الجلد».‏

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