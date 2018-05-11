أحمد سمرى.. صاحب أول شركة دعاية من المعاقين: «شغلنا وصل ليبيا»
ثلاثينى يعانى من شلل أطفال فى الساقين، ويتكئ على «عكاز»، أصر على تغيير نظرة المجتمع تجاه ذوى الاحتياجات الخاصة، وإثبات أنهم يعملون وقادرون على الإبداع والإنجاز.
أحمد سمرى، البالغ ٣٩ عامًا، الذى كان عمله فى «جمعية ٧ ملايين معاق»، بداية انطلاق فكرة مشروعه، إذ ظل ضمن الفريق التنظيمى للجمعية، حتى راودته فكرة إنشاء جمعية تخدم قضية الإعاقة بعيدًا عن أى سياسات.
واجه «سمرى» مشكلة فى التمويل، لذا سعى أولًا إلى إنشاء شركة بالمجهود الذاتى، تعمل وتبنى رأسمالا، ومنه يؤسس الجمعية التى يحلم بها ويمولها. ومن هنا نشأت شركة «هاند كاب» لتكون أول شركة لذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر، تعمل بمجال الدعاية والإعلان، وبدأ فى البحث عن شركائه، مسئول التصميم والمدير التنفيذى ومدير العلاقات العامة.
يقول صاحب شركة «هاند كاب»: «ذوو الاحتياجات يمتلكون قدرة على الإبداع فى جميع المجالات»، لافتًا إلى أن قوة الشركة تضم ٣ أشخاص من ذوى الاحتياجات، بجانب المدير التنفيذى من الأسوياء، بهدف تحقيق مفهوم الدمج، لكن «بطريقة عكسية لتكون النسبة الكبرى لذوى الإعاقة».
حصل الرجل الثلاثينى على بكالوريوس تجارة، وعمل مصمم أفلام تطريز لمدة عامين، ثم إداريا فى جامعة طنطا: «بدأنا ١٥ فردا، تبقى منهم ٤ أسسنا الشركة منذ ٣ سنوات وبعد ٦ أشهر انطلقنا بالفعل، أصبح لنا تواجد فعلى فى سوق العمل».
وعن طبيعة عملهم، يوضح: «أنطلق بالأوردرات وأنتشر فى السوق، ونعمل فى كل ما يخص الدعاية ماعدا الميديا، من الكروت الشخصية والدفاتر المكتبية واستلام النقدية، والبرشور، نصنع كل هذا من الألف للياء».
ويضيف: «نأخد من العميل الداتا والألوان التى يختارها، ونصنع أكثر من تصميم ونترك له حرية الاختيار، ولدينا روح جماعية تجعلنا نتشارك الآراء رغم اختلاف تخصص كل واحد منا».
فى سوق العمل لم يجدوا ترحيبا مستمرا من العملاء، فبعض هؤلاء العملاء نظر إليهم على أنهم «معاقون» لهم ظروف خاصة: «واجهنا صعوبات كثيرة أولها اختيار مقر مناسب للشركة قريب من السكن، وبقينا عاما ونصف العام فى شارع بورسعيد وتركنا المقر بسبب المشاجرات التى حدثت أثناء مرورنا بالكراسى المتحركة لأنها كانت تعرقل الطريق، ثم انتقلنا إلى مقر فى فيصل».
اتسع مجال عمل شركة «هاند كاب» ووصل إلى أحد المطاعم فى ليبيا وشركات كبرى فى مصر وجامعة طنطا، والشركة العالمية للكابلات ومصانع التعبئة والتغليف ومصانع ملابس.
يقول: «شغلنا يصل عن طريق الشحن، بنعمل المنديل المطبوع للمطاعم وورق السكر باسم اللوجو والمكان، ومازلنا نعمل حتى نترك بصمتنا فى السوق، رغم الإمكانيات القليلة».
وأشار إلى أن عدم اتساع دائرة علاقات الشركة «جعل فرصنا فى العمل ضئيلة ونحاول التغلب على هذه الصعوبات ونذهب إلى بعض الفنادق لعرض أعمالنا، منهم من يرحب ومنهم من يرفض».
ويرى أنهم حققوا جزءا مما يحلمون به، وأثبتوا أن ذوى الاحتياجات أشخاص فاعلون ليسوا عبئًا على الدولة: «نتمنى أن نصبح شركة عالمية».