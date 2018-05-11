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تقارير ومتابعات
الجمعة 11/مايو/2018 - 10:41 م

أحمد سمرى.. صاحب أول شركة دعاية من المعاقين: «شغلنا وصل ليبيا»‏

أحمد سمرى.. صاحب
فاطمة مرزوق - إيناس سعيد - أسماء سعد
dostor.org/2166336

ثلاثينى يعانى من شلل أطفال فى الساقين، ويتكئ على «عكاز»، أصر على تغيير نظرة المجتمع تجاه ذوى الاحتياجات الخاصة، وإثبات أنهم يعملون وقادرون على الإبداع والإنجاز.‏
أحمد سمرى، البالغ ٣٩ عامًا، الذى كان عمله فى «جمعية ٧ ملايين معاق»، بداية انطلاق فكرة مشروعه، إذ ظل ضمن الفريق التنظيمى للجمعية، حتى راودته فكرة إنشاء جمعية تخدم قضية ‏الإعاقة بعيدًا عن أى سياسات.‏
واجه «سمرى» مشكلة فى التمويل، لذا سعى أولًا إلى إنشاء شركة بالمجهود الذاتى، تعمل وتبنى رأسمالا، ومنه يؤسس الجمعية التى يحلم بها ويمولها. ومن هنا نشأت شركة «هاند كاب» لتكون ‏أول شركة لذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر، تعمل بمجال الدعاية والإعلان، وبدأ فى البحث عن شركائه، مسئول التصميم والمدير التنفيذى ومدير العلاقات العامة.‏
يقول صاحب شركة «هاند كاب»: «ذوو الاحتياجات يمتلكون قدرة على الإبداع فى جميع المجالات»، لافتًا إلى أن قوة الشركة تضم ٣ أشخاص من ذوى الاحتياجات، بجانب المدير التنفيذى من ‏الأسوياء، بهدف تحقيق مفهوم الدمج، لكن «بطريقة عكسية لتكون النسبة الكبرى لذوى الإعاقة». ‏
حصل الرجل الثلاثينى على بكالوريوس تجارة، وعمل مصمم أفلام تطريز لمدة عامين، ثم إداريا فى جامعة طنطا: «بدأنا ١٥ فردا، تبقى منهم ٤ أسسنا الشركة منذ ٣ سنوات وبعد ٦ أشهر انطلقنا ‏بالفعل، أصبح لنا تواجد فعلى فى سوق العمل».‏
وعن طبيعة عملهم، يوضح: «أنطلق بالأوردرات وأنتشر فى السوق، ونعمل فى كل ما يخص الدعاية ماعدا الميديا، من الكروت الشخصية والدفاتر المكتبية واستلام النقدية، والبرشور، نصنع كل ‏هذا من الألف للياء».‏
ويضيف: «نأخد من العميل الداتا والألوان التى يختارها، ونصنع أكثر من تصميم ونترك له حرية الاختيار، ولدينا روح جماعية تجعلنا نتشارك الآراء رغم اختلاف تخصص كل واحد منا».‏
فى سوق العمل لم يجدوا ترحيبا مستمرا من العملاء، فبعض هؤلاء العملاء نظر إليهم على أنهم «معاقون» لهم ظروف خاصة: «واجهنا صعوبات كثيرة أولها اختيار مقر مناسب للشركة قريب ‏من السكن، وبقينا عاما ونصف العام فى شارع بورسعيد وتركنا المقر بسبب المشاجرات التى حدثت أثناء مرورنا بالكراسى المتحركة لأنها كانت تعرقل الطريق، ثم انتقلنا إلى مقر فى فيصل».‏
اتسع مجال عمل شركة «هاند كاب» ووصل إلى أحد المطاعم فى ليبيا وشركات كبرى فى مصر وجامعة طنطا، والشركة العالمية للكابلات ومصانع التعبئة والتغليف ومصانع ملابس.‏
يقول: «شغلنا يصل عن طريق الشحن، بنعمل المنديل المطبوع للمطاعم وورق السكر باسم اللوجو والمكان، ومازلنا نعمل حتى نترك بصمتنا فى السوق، رغم الإمكانيات القليلة».‏
وأشار إلى أن عدم اتساع دائرة علاقات الشركة «جعل فرصنا فى العمل ضئيلة ونحاول التغلب على هذه الصعوبات ونذهب إلى بعض الفنادق لعرض أعمالنا، منهم من يرحب ومنهم من ‏يرفض».‏
ويرى أنهم حققوا جزءا مما يحلمون به، وأثبتوا أن ذوى الاحتياجات أشخاص فاعلون ليسوا عبئًا على الدولة: «نتمنى أن نصبح شركة عالمية».‏

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