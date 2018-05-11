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تقارير ومتابعات
الجمعة 11/مايو/2018 - 10:40 م

سيف وجمال.. سبعينيان أمام كُتاب الطفولة: اتعلمنا بقرش صاغ واتمدينا على ‏الفَلَكة

سيف وجمال.. سبعينيان
فاطمة مرزوق - إيناس سعيد - أسماء سعد
dostor.org/2166335

فى السابعة صباحًا - قبل سنوات طويلة- كان الصبى «سيف» يستيقظ من نومه، يرتدى «الجلابية» و«القبقاب» متجهًا صوب منزل صديقه «جمال» ليذهبا معا إلى الكُتاب. ‏
لا يدور فى خاطرهما طوال الطريق إلا الآيات التى سيتلوانها على الشيخ، يجلسان على «الحصيرة» بجوار الأصدقاء، ينتظر كل منهما دوره خائفًا، يفكر، هل سيحظى بوجبة الإفطار سعيدًا، أم ‏سيأخذ نصيبه من «الفلكة»؟
‏٨ ساعات كان يقضيها سيف الدين إسماعيل وجمال محمود، فى «الكُتاب»، أكثرها لقراءة القرآن وتعلم الجمع والطرح، وفى منتصف اليوم يدفع كل منهم «صاغًا» للشيخ ليمنحه الفطور الذى ‏يتكون من «رغيف عيش وطعمية». ‏
أمام «كُتاب» الشيخ جودة السحار، الذى شهد على صداقة بدأت منذ ٥٠ عامًا ومازالت تحتفظ بأواصرها حتى اليوم، يتذكران أيام الطفولة، ولا يصدقان أنهما باتا عجوزين ورغم ذلك لم يفترقا أبدًا.‏
يقول «سيف»: «اتعلمت فى الكُتاب القراءة والكتابة وحفظت قرآن». ورغم بلوغه الـ٧٠ سنة، لكنه لايزال يتذكر الكثير من المواقف التى حدثت بينه وبين شيخ الكُتاب: «مرة قالى الصاغ فيه كام ‏جنيه، معرفتش أرد، كلنى حتة علقة بالفلكة عمرى ما هنساها، لكنه علمنى الجمع بطريقة سهلة وبستخدمها لحد النهارده». يقع «كُتاب» جودة السحار فى منطقة الجمالية، لا يفصله عن منزل ‏‏«سيف» و«جمال» سوى خطوات. التحق «سيف» بالكُتاب وعمره ٧ سنوات، وتركه فى الثانية عشرة: «كنا بنحفظ القرآن بالتشكيل، واللى ميسّمعش الشيخ يمده على رجله ولو قولت لأبويا إن ‏الشيخ ضربنى أنضرب تانى، كان قاسى علينا بس بيعلمنا القرآن صح، الله يرحمه».‏
ويشير إلى أنه كان يغادر «الكُتاب» فى الثانية ظهرًا مع صديقه، ويتجهان إلى «المسمط» لتناول الغداء: «الصاغ نشترى بيه تسقية وحتة كِرشة، ولو المسمط زحمة نتسحب من وسط الناس ‏ونشترى ونمشى».‏
‏«الريشة» و«لوح صاج» كانا من أدوات الصديقين فى «الكُتاب»، ينقشان بهما الآيات التى يحددها الشيخ لهم، حسب «جمال»، ٦٩ سنة، الذى لايزال يتذكر أجواء «الكُتاب» وكأنه كان يعيشها ‏منذ لحظات: «كنت بلبس الجلابية والقبقاب وأقعد على الحصيرة، كنا طوابير ورا بعض ونسمع بالدور».‏
يستكمل حديثه وهو لا يزال واقفًا أمام الكُتاب الذى تحول إلى مبنى عتيق تابع لوزارة الآثار، تملؤه القمامة من الداخل: «كنا بندفع ٥ صاغ فى الشهر واللى حفظناه إمبارح نقراه تانى».‏
‏«جمال» كان مغرمًا بقراءة القرآن وتمنى أن يختمه، لكن خوفه الشديد من الشيخ كان يدفعه للهرب دائمًا، يقول ضاحكًا: «كنت غاوى العربجية، وبهرب من الكُتاب، دماغنا كانت كمبيوتر وبنحفظ ‏كل حاجة الشيخ يقولها، خرج من الكُتاب مهندسون وظباط والشيخ بندارى اللى بقى خطيب فى الأزهر وطلع على المعاش».‏
يعمل الرجل الستينى بـ«النجف» ويعيش برفقة زوجته وأبنائه الثلاثة: «اللى مكنش يسمَّع الشيخ يجيب رجله ويتمد، وأنا وسيف كنا نسمَّع مع بعض وننضرب مع بعض، وكبرنا ومسيبناش بعض ‏لحظة».‏

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