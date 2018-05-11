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تقارير ومتابعات
الجمعة 11/مايو/2018 - 10:40 م

هانى خليل.. ‏«شمشون» على كرسى متحرك فى الشرابية: أحلم بذهبية مونديال الرِّست

هانى خليل.. ‏«شمشون»
فاطمة مرزوق - إيناس سعيد - أسماء سعد
dostor.org/2166334

يوميا، ينطلق على كرسيه المتحرك، نحو صالة الألعاب الرياضية الخاصة به، ليمارس رياضة كمال الأجسام، التى حاز بها لقب «شمشون الشرابية»، نظرا لقواه الهائلة التى تسمح له بثنى العملات ‏المعدنية، وجر السيارات بأسنانه، حتى أصبح يبحث عن تحطيم بعض الأرقام القياسية، التى تؤهله لتسجيل اسمه فى موسوعة جينيس.‏

المحامى هانى خليل محمد، البالغ من العمر ٣٩ عامًا، ابن حى الشرابية بالقاهرة، لم توقفه مزاولة مهنة المحاماة، التى مارسها عقب تخرجه فى كلية الحقوق بجامعة عين شمس، عن إهمال رياضة ‏كمال الأجسام، وغيرها من ألعاب القوى التى يمارسها بانتظام.‏
أحداث الاتحادية، يوم ٥ ديسمبر عام ٢٠١٢، مثلت نقطة تحول فى حياة «شمشون الشرابية»، بعدما تعرض لإصابة نتجت عنها إصابته بشلل نصفى، أفقدته القدرة على التحكم فى النصف السفلى من ‏جسده، وأصبح غير قادر على التحرك إلا عبر كرسيه.‏
عن تجربته يقول: «بعد ما ابتديت أفوق لنفسى، لقيت إن أهم حاجتين فى حياتى هما المحاماة والرياضة، ولأنه صعب أستمر فى ممارسة المحاماة بالكرسى المتحرك، اضطريت أركز فى مجال ‏الرياضة، وعملت صالة جيم».‏
شغفه بالرياضة، كان مصدر عون له، فى التغلب على إعاقته، بل أصبح أيضا مصدرا لرزقه، يساعده على تحمل تكاليف حياته.‏
وفى ظل حياته الجديدة، يتجه «هانى» إلى «الخليل جيم»، صالة الألعاب الرياضية، التى افتتحها عام ٢٠١٤، لتدريب وتأهيل البراعم الشبابية الجديدة فى رياضة كمال الأجسام، للمشاركة فى بطولات ‏الجمهورية، بعد أن سجل صالته فى اتحادى المصارعين وكمال الأجسام، ونجح مع فريقه الصغير فى الفوز بـ٣ كئوس، فى بطولات الجمهورية.‏
لم يكتف «هانى» بتدريب الكوادر، بل قرر إعادة تأهيل نفسه، من أجل المشاركة فى بطولات متحدى الإعاقة، التى اشترك بها لأول مرة عام ٢٠١٦، وحقق المركز الثانى فى مجال مصارعة الذراعين ‏ببطولة الجمهورية، كما نجح أيضا فى المشاركة ببطولة إفريقيا، وحقق بها نفس المركز.‏
ويضيف «هانى»: «عندى أمل إنى السنة الجاية أسافر بطولة العالم، وأجيب ميدالية ذهبية، فى مصارعة الذراعين، وكمان باتمرن كويس، عشان أنافس فى باقى بطولات ألعاب القوى، فى أكتر من ‏مجال».‏

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