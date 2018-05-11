مها مطر.. خمسينية هزمت «الروماتيزم» بـ«السباحة»: «هموت لو سبتها»‏

لم يكن والدها بطلًا فى السباحة، لكنه كان يمارسها من وقتٍ لآخر، فأحبتها لأجله وانضمت إلى نادى «هليوبوليس» الرياضى وعمرها ٨ أعوام.‏

مها مطر، التى بدأت مشوارها بممارسة السباحة والجمباز معًا، وحينما أثبتت تفوقها فى الاثنتين خيرها المدرب بين واحدة منهما، فاختارت السباحة لأنها كانت الرياضة المفضلة لدى والدها وشقيقها الذى ‏يصغرها بعام واحد، فكانا يذهبان إلى التمرينات سويًا ويشجعان بعضهما على التفوق.‏

حققت «مها» حلمها والتحقت بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، وعادت إلى السباحة مرة أخرى من خلال منتخب الجامعة والكلية، فحصلت على بطولات كثيرة.‏

اتجهت المرأة الخمسينية إلى مجال التحكيم عام ١٩٨٢، وحصلت على دورات تدريبية، وكانت الحكم فى بطولة السباحة الدولية للمسافات الطويلة وسباق بورسعيد الدولى والنيل الدولى، والسباحة القصيرة ‏فى البطولة العربية عام ٨٩.‏

كما مارست التدريس فى مدارس خاصة بالسباحة لمدة ٨ أعوام ثم توقفت: «حصلت على ماجستير فى التربية الرياضية وأعمل الآن مدربة جيم فى أحد النوادى، وأصبحت مدرسة تربية رياضية بمدرسة ‏محمد عزت عادل الإعدادية».‏

أصيبت المرأة الخمسينية منذ ٤ سنوات بمرض «الروماتيزم» نتيجة خلل فى جهاز المناعة، لكنها لم تتخل عن عملها لحظة رغم إرشادات الطبيب لها بأنها فى حاجة إلى راحة تامة.‏

تقول «مها»: «هناك أوقات لا أستطيع المشى فيها، وأصبحت أتكئ على عكاز بسبب إصابتى بقطع فى الرباط الصليبى وخشونة فى القدمين، لكنى متمسكة بعملى لآخر لحظة، السباحة هى حياتى ‏سأموت لو تركتها، وهى التى تجعلنى أقاوم مرضى وأعيش الحياة سعيدة».‏