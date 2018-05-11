مها مطر.. خمسينية هزمت «الروماتيزم» بـ«السباحة»: «هموت لو سبتها»
لم يكن والدها بطلًا فى السباحة، لكنه كان يمارسها من وقتٍ لآخر، فأحبتها لأجله وانضمت إلى نادى «هليوبوليس» الرياضى وعمرها ٨ أعوام.
مها مطر، التى بدأت مشوارها بممارسة السباحة والجمباز معًا، وحينما أثبتت تفوقها فى الاثنتين خيرها المدرب بين واحدة منهما، فاختارت السباحة لأنها كانت الرياضة المفضلة لدى والدها وشقيقها الذى يصغرها بعام واحد، فكانا يذهبان إلى التمرينات سويًا ويشجعان بعضهما على التفوق.
حققت «مها» حلمها والتحقت بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، وعادت إلى السباحة مرة أخرى من خلال منتخب الجامعة والكلية، فحصلت على بطولات كثيرة.
اتجهت المرأة الخمسينية إلى مجال التحكيم عام ١٩٨٢، وحصلت على دورات تدريبية، وكانت الحكم فى بطولة السباحة الدولية للمسافات الطويلة وسباق بورسعيد الدولى والنيل الدولى، والسباحة القصيرة فى البطولة العربية عام ٨٩.
كما مارست التدريس فى مدارس خاصة بالسباحة لمدة ٨ أعوام ثم توقفت: «حصلت على ماجستير فى التربية الرياضية وأعمل الآن مدربة جيم فى أحد النوادى، وأصبحت مدرسة تربية رياضية بمدرسة محمد عزت عادل الإعدادية».
أصيبت المرأة الخمسينية منذ ٤ سنوات بمرض «الروماتيزم» نتيجة خلل فى جهاز المناعة، لكنها لم تتخل عن عملها لحظة رغم إرشادات الطبيب لها بأنها فى حاجة إلى راحة تامة.
تقول «مها»: «هناك أوقات لا أستطيع المشى فيها، وأصبحت أتكئ على عكاز بسبب إصابتى بقطع فى الرباط الصليبى وخشونة فى القدمين، لكنى متمسكة بعملى لآخر لحظة، السباحة هى حياتى سأموت لو تركتها، وهى التى تجعلنى أقاوم مرضى وأعيش الحياة سعيدة».