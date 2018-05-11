وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لمساعدة اقتصاد كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة لمساعدة اقتصاد كوريا الشمالية في حالة تخلص بيونج يانج من أسلحتها النووية.



وذكرت شبكة "سي إن بي سي " الأمريكية، أن بومبيو أدلى بتلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا.



وأضاف بومبيو أن الهدف من المحادثات مع كوريا الشمالية هو نزع السلاح النووي بشكل كامل يمكن إثباته من شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا أنه أجرى محادثات "جيدة وموضوعية" مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال زيارته الأخيرة لبيونج يانج.



ومن جهتها؛ قالت كانج، إنه يجب أن يكون هناك تنسيق "محكم" بين بلادها والولايات المتحدة الأمريكية قبل اللقاء القادم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية.