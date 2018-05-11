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تقارير ومتابعات
الجمعة 11/مايو/2018 - 10:38 م

محمد على.. ‏«الصالح نجم الدين أيوب» يشرح منهج العربى فى السويس

محمد على.. ‏«الصالح
فاطمة مرزوق - إيناس سعيد - أسماء سعد
dostor.org/2166331

قاعة تدريس هادئة تمامًا إلا من صوت الملك الصالح نجم الدين أيوب، الذى يروى للطلاب حكايته التى يدرسونها هذا العام، ضمن منهج الصف الثالث الإعدادى، بأحد المراكز التعليمية الخاصة بمحافظة ‏السويس.‏

يقف «نجم الدين» يحكى كيف كان يحب زوجته «شجر الدر» التى طالما وقفت بجانبه وساعدته، وملامح الطلاب تتغير حسب ما يقول، فيفرحون عندما يحكى عن انتصاراته، ويشعرون بالضيق عند ‏حديثه عن مرضه وتدهور حالته الصحية.‏

‏«محمد على»، مدرس لغة عربية، فى العقد الثالث من عمره، تخرج فى كلية دار العلوم، منذ عامين، ولاحظ خلال الوقت الذى قضاه فى التدريس، أن نسبة استيعاب الطلاب تزداد عندما يضفى بعض ‏المرح خلال شرح الدروس، خاصة طلاب المرحلة الإعدادية.‏
يوضح: «هؤلاء الطلاب فى سن المراهقة التى تمتاز بالعند والتمرد وكره المدرسة كثيرًا»، لذا فكر فى شىء يجعلهم يحبون حصة اللغة العربية من خلاله، ووجدها فى «تمثيل الشخصيات التاريخية ‏الموجودة فى المنهج».‏
يُدرس «على»، هذا العام، لطلاب الصف الثالث الإعدادى، الذى من ضمن منهجه قصة بعنوان «طموح جارية»، تحكى سيرة «شجر الدر» وزوجها الملك الصالح نجم الدين أيوب، وبعد أن لاحظ ‏مللهم من حفظ الأحداث التاريخية الكثيرة فى القصة، قرر أن يفاجئهم فى مراجعة ليلة الامتحان بدخول «الملك الصالح» ليروى لهم قصته بنفسه.‏
بدأ «على» فى تنفيذ الفكرة، واستعان بماكيير محترف من مدينة الإنتاج الإعلامى، ليجعله يبدو مثل «نجم الدين» بالضبط، وبدأ يتدرب على أداء الشخصية ليكون مقنعا للطلاب.‏
جهز كل شىء، ثم أتى يوم مراجعة الامتحان، وبدأ يشرح فروع اللغة العربية، وأعطى لهم امتحانا فى كل فرع منها عدا «القصة»، ثم خرج من القاعة لنصف ساعة، ليدخل «نجم الدين» بدلًا منه، ‏فتبدلت أجواء قاعة الشرح وتحولت إلى مكان من عصر الدولة الأيوبية.‏
ما إن دخل إلى القاعة حتى اتسعت أعين الطلاب اندهاشًا بسبب تقارب شكل معلمهم من صورة «نجم الدين» كثيرًا، وبدأت نسبة تركيزهم تزيد أكثر، وبعد أن انتهى «نجم الدين» من حديثه، خرج ودخل ‏بدلًا منه «على» ليختبر طلابه بامتحان حصلوا فيه على الدرجة النهائية.‏
‏«عارف الجيل ده بيفكر إزاى لأنى منه».. كلمات عبر بها «على» عن جيل تربى على التكنولوجيا بجميع تطوراتها، وأصبح «مميزًا»، لذا ينبغى أن يتلقى العلم بطريقة مميزة أيضًا. تعرّض «على» ‏لعدة انتقادات من زملائه الأكبر سنًا، لكنه لم يتراجع عن فكرته بأن التعليم يجب أن يتطور عما هو عليه. ويرى «عيوبًا» عديدة فى التعليم بشكله الحالى، من بينها الاهتمام بالروتين أكثر من الطالب: ‏‏«الموجه يدخل إلى الفصل ليرى ما إذا كان دفتر التحضير الخاص بالمدرس كاملًا أم لا ثم يخرج»، متسائلًا: «ما الذى سيستفيده الوطن من اكتمال دفتر المدرس دون اكتمال عقل الطالب؟».‏
واختتم: «آن الأوان كى نخطو خطوة إلى الأمام، فإذا كان الطالب يحفظ الشرح بأسلوب الأغانى فلماذا لا يغنى المدرس له؟ وإذا كان يفهم بأسلوب تجسيد الشخصيات فلا مانع من ذلك».‏

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