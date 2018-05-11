ائتلاف دولة القانون ينفي انسحاب المالكي من سباق الانتخابات البرلمانية

نفى ائتلاف دولة القانون العراقي، اليوم الجمعة، انسحاب رئيسه نوري المالكي من سباق الانتخابات البرلمانية العراقية.



وقال الائتلاف- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إن "بعض المواقع والصفحات المزورة والمعادية للعراق والديمقراطية والتي تحمل اسم نوري المالكي، تنشر أخبارا مزيفة عن نية المالكي الانسحاب من السباق الانتخابي غدا"، نافيا هذه الأخبار جملة وتفصيلا.



وتابع الائتلاف أن "المالكي لم ولن يتخلى عن مسئولياته الوطنية، وأنه مازال على رأس ائتلاف دولة القانون"، مشددا على أن هذه المؤامرات لن تمر.



ومن المقرر أن تنطلق، غدا السبت، في جميع المحافظات العراقية، الانتخابات التشريعية العامة؛ لاختيار أعضاء مجلس النواب الاتحادي في دورته التشريعية الرابعة.