تفتيش سفينة تركية تعرضت لانفجار في طريقها للحديدة

ذكرت مصادر إعلامية أن قوات التحالف فتشت سفينة تركية محملة بالقمح تعرضت لانفجار خلال اتجاهها إلى ميناء الصليف في الحديدة.



وأضافت المصادر- حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة، أن قائد السفينة التجارية رفض مساعدة قوات التحالف للكشف عن سبب الانفجار.



وأوضحت المصادر أن فريق التفتيش في التحالف كشف عن وجود آثار انفجار وشظايا داخل السفينة، التي على متنها 23 بحارًا تركيًا، ما استدعى سحبها إلى ميناء سعودي للكشف الكامل على السفينة والتأكد من سبب الانفجار ومن حمولتها.