المقاومة اليمنية تحرر معسكرًا استراتيجيًا بالساحل الغربي

أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، مساء اليوم الجمعة، بأن قوات ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية التهامية سيطرت على معسكر "العمري" الاستراتيجي في الساحل الغربي لليمن، وذلك بعد حصار ميليشيات الحوثي وقطع الإمداد عنهم.



وذكرت القناة، اليوم الجمعة، أن قوات المقاومة اليمنية، بدعم من التحالف العربي كبدت ميليشيات الحوثي خسائر جسيمة، في إطار العملية العسكرية الضخمة التي تشنها لدحر المتمردين من كافة المناطق على طول هذه الجبهة، ولا سيما مدينة الحديدة الاستراتيجية.



وكانت المقاومة قد نجحت وتحت غطاء جوي كثيف للتحالف في طرد الحوثيين من جبهات مديرية موزع غربي محافظة تعز، وإحكام سيطرتها على مفرق "المخا" ومحيطه و"البرح" وسلسة الجبال المطلة على الساحل من "المضاربة" في لحج إلى "البرح" في تعز إلى "حيس" في الحديدة، كما نجحت المقاومة اليمنية في تحرير منطقة "كهبوب" الجبلية، بين محافظتي لحج وتعز.