الرئيس العراقي يدعو المواطنين للمشاركة الواسعة بالانتخابات

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، مساء اليوم الجمعة، العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية التي ستنطلق يوم غد السبت.



وقال «معصوم»، في خطاب عشية انطلاق العملية الانتخابية: «نؤكد مجددًا على أهمية الالتزام الدقيق باحترام المبادئ الدستورية بشأن حماية حقوق المواطنين الانتخابية، وضمان ممارستها بالطرق القانونية وبالاقتراع السري العام والمباشر، ليكون الشعب وحده مصدر السلطات وشرعيتها فعلًا، وهو ما يحتاجه بلدنا أكثر من أي وقت مضى».



وأضاف: «من هنا نؤكد على أهمية أوسع مشاركة للشعب العراقي في انتخابات مجلس النواب التي تجرى في البلاد غدا السبت».

