عصام بهيج.. تكفل المشير عامر بزواجه وطلبت ناهد جبر الطلاق منه بسبب أحمر شفاه

كان عصام بهيج، لاعب كرة القدم الشهير، أحد دونجوانات المجتمع، ووصفه البعض بـ"الشقي"، كان قد أحب فتاة وأطلق عليها لقب"فتاة الزمالك"، لكن أسرتها رفضت زواجها منه فقرر ألا يتزوج وعاش فترة دون التفكير في هذا القرار، حتى قرر العزوف عن الزواج واستجاب لطلب المشير عامر الذي تربطه به صداقة قوية.



وعندما رأى بهيج، ناهد جبر أحبها من النظرة الأولى، وبعد أسبوعين تقدم لطلب يدها وقرأ الفاتحة مع والدها اللواء عبد الفتاح جبر، وما هي إلا أيام قلائل، وأقام حفل الزواج الذي أحياه صديقه عبد الحليم حافظ، وصباح، وعبد المطلب، وسهير زكي، ونجوى فؤاد، وتكلف المشير عامر بكل مصاريف الفرح والمهر والشبكة وأرسل إليه باقة ورود.



وعاش بهيج وجبر حياة مستقرة إلا أن بعض العواصف هبت على حياتهما، فلم تتحمل سهرة خارج البيت وأصرت على الطلاق بعد أن وجدت أحمر شفاه على قميصه عقب سهرة مع الفنان جورج سيدهم وبعض أصدقائهم.



وانفصل بهيج وجبر بالفعل لكن الانفصال لم يدم طويلا فسرعان ما عادا ونجحا معا في تخطي مصاعب الحياة، ليكملا قصة حبهما ورعاية أسرتهما حتى آخر العمر، وذلك كما ذكر حاتم جمال في كتابه الصادر حديثا عن دار الهلال بعنوان "السينما والكرة".