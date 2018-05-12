«العامة لتجارة الجملة»: أرصدتنا من السكر تكفى لمدة 12 شهرًا

قال المهندس جمال الشرقاوي، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك وفرة في سلعتي "السكر والزيت" كسلع أساسية وضرورية للمواطنين المستفيدين على البطاقات التموينية، لافتًا إلى أن الأرصدة الاحتياطية من السكر تكفي احتياجات المواطنين لمدة 12 شهرًا؛ نتيجة ارتفاع أعلى معدلات الانتاجية مقارنة بالسنوات الماضية وأرصدةالزيت تكفي لمدة 5 شهور.



وأضاف "الشرقاوي"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الأرز المحلي متوفر بسعر 6 جنيهات ونصف إلى 7جنيهات ونصف للكيلو؛ بسبب حظر التصدير للخارج وبالتالي الإنتاج المحلي يكفي الاحتياجات ولدينا اكتفاء ذاتي بنسبة 100% ويحقق فائضًا في البلاد وليس هناك أزمة على الإطلاق.

