12 سيارة لحوم وأسماك في المدن الجديدة والمحافظات

قال المهندس أحمد عبدالمعطي، مدير إدارة المنافذ المتنقلة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنَّ الشركة تدفع بـ12 سيارة محملة بالأسماك واللحوم والدواجن المجمدة وبقالة للسيارات المكشوفة، إلى الميادين العامة والشوارع الرئيسية في القاهرة والجيزة والمدن الجديدة، فضلا عن محافظات منها الشرقية والقليوبية والمنوفية.



وأضاف «عبدالمعطي»، لـ«الدستور»، أنَّ حمولة السيارة الواحدة 4 أطنان لطرح أسماك البلطي الأسواني بسعر 22 جنيهًا والدواجن المجمدة بسعر 19 جنيهًا، واللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهًا للكيلو.

