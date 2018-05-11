انفجار يُلحق أضرارًا بسفينة تحمل قمحًا إلى اليمن

ألحق انفجار أضرارا بسفينة تركية تحمل قمحا إلى ميناء الصليف اليمني الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، وسط روايات مختلفة أرجعت الحادث إلى انفجار غامض على متن السفينة أو هجوم صاروخي محتمل.



وقال متحدث باسم التحالف العسكري بقيادة السعودية إن سفينة تابعة للتحالف تلقت بلاغا من ربان السفينة التي تحمل اسم إنجي إنيبولو أفاد بظهور فتحة في وسط السفينة على الجانب الأيسر.



وأضاف المتحدث، في بيان، أن قوات التحالف أجرت معاينة للحادث وزارت السفينة ووجدت انفجارا من الداخل إلى الخارج.