أمريكا: نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية يتطلب مراقبة قوية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن تخلي بيونج يانج عن السلاح النووي بالكامل سيتطلب تحققا قويا فيما أصرت نظيرته الكورية الجنوبية على أن العقوبات ضد كوريا الشمالية لن ترفع قبل قمة الزعيمين دونالد ترامب وكيم جونج أون في 12 يونيو في سنغافورة.



وقالت وزيرة الخارجية كانج كيونج-وا في مؤتمر صحفي مشترك مع بومبيو: "نحن واضحون جدا بشأن بقاء العقوبات كما هي حتى نرى خطوات واضحة وذات مغزى من كوريا الشمالية على طريق نزع السلاح النووي".