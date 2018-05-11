كبار نجوم الدراما يتنافسون على كعكة إعلانات ‏الراديو فى رمضان



تخوض مجموعة مميزة من النجوم، السباق الدرامى الإذاعى، خلال شهر رمضان هذا العام، بـ١٢ مسلسلا، يواصلون تسجيلها فى الوقت الحالى داخل الاستديوهات، تمهيدا ‏للمنافسة بها على «كعكة إعلانات الإذاعة».‏

وتبلغ تكلفة جميع الأعمال الإذاعية، ما يقرب من ١٥ مليون جنيه، تتنافس جميعها على إعلانات تقدر بحوالى ٣٠ مليون جنيه.‏

‏«الدستور» ترصد فى السطور التالية، خريطة الدراما الإذاعية هذا العام، وتكشف الكثير من الكواليس الخاصة بالتكلفة الإنتاجية وقصص الأعمال.‏







الراديو 9090‏..هنيدى جزار فى «لحن بتلو».. سمير غانم يقدم «فوازير كأس العالم».. ونجوم «مسرح ‏مصر» يحاربون «الجن الأزرق» ‏



تخوض محطة «راديو ٩٠٩٠» المنافسة بمسلسلين هما «لحن بتلو» و«الجن الأزرق»، والمسلسل الأول من بطولة النجم محمد هنيدى، وتشاركه فيه نرمين الفقى ومنى ممدوح.‏

وتدور أحداث العمل حول رجل يمتلك محل «جزارة» ومتزوج من نرمين الفقى، التى تقف بجواره فى بعض الأزمات التى تواجهه، وتساعده فى محل الجزارة بكل قوة.‏

وعلمت «الدستور» أن أجر محمد هنيدى فى هذا المسلسل ٤٥٠ ألف جنيه، وهو الأعلى أجرا بين جميع المسلسلات الإذاعية هذا العام، بعد تحقيقه نجاحا كبيرا العام الماضى فى نفس التجربة مع «راديو ‏‏٩٠٩٠». وانتهى «هنيدى» فعليا من تسجيل كل حلقات المسلسل ليتفرغ لتصوير مسلسله التليفزيونى «أرض النفاق».‏

أما مسلسل «الجن الأزرق» فمن بطولة نجوم «مسرح مصر»: «ويزو، وأوس أوس، ومحمد عبدالرحمن، وأبانوب، وإبرام سمير»، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول العديد من المواقف عن «الجن» ‏و«الخرافات»،التى يتعرض لها أبطال العمل.‏

أما الفنان سمير غانم فيواصل تقديم الفوازير هذا العام من خلال «فوازير كأس العالم»، فى الخامسة والربع مساءً، بشكل يومى، على «راديو ٩٠٩٠».‏







DRN..يسرا فى «رسالة إلى الوايلى».. وماجد الكدوانى «كمال جوت تالنت»‏





قال الإذاعى الدكتور خالد حلمى، رئيس محطة «‏DRN‏»، إنه اعتمد فى خريطته للمحطة على شقين: الأول درامى، والآخر برامجى، مضيفا: «جميع الأبحاث أثبتت أن الدراما تحصل على نصيب الأسد ‏من العائد الإعلانى، وبالنسبة المئوية تصل تقريبا من ٥٥٪ إلى ٧٥٪ خلال شهر رمضان تحديدا».‏

وأضاف رئيس «‏DRN‏»: «هذا العام هو أول رمضان يحل علينا فى الإذاعة، وستشهد إذاعتنا ٣ مسلسلات حصرية، أولها (رسالة إلى الوايلى)، بطولة يسرا وصلاح عبدالله وحسن حسنى وعبدالرحمن ‏أبوزهرة وسامى مغاورى.‏

المسلسل الثانى هو «كمال جوت تالنت»، من بطولة ماجد الكدوانى وحنان مطاوع، أما الأخير فهو «الضربة الفاضية» من بطولة كريم فهمى ومحمد ثروت، وفق «حلمى»، الذى أضاف: «هذه الأعمال ‏ستعرض فى التوقيت المناسب لها، من الثانية ظهرا حتى السادسة مساءً».‏





نجوم إف إم...نيللى كريم كوميدية فى «اعترافات خوخة».. وأحمد فهمى ضحية آلة كاتبة



تخوض محطة «نجوم ‏fm‏»، السباق الدرامى الرمضانى، بـ٣ مسلسلات، أولها «اعترافات خوخة»، من بطولة نيللى كريم ومحمد فراج، للمؤلف مدحت العدل.‏

وقال رامى محسن، رئيس شبكة راديو وتليفزيون «نجوم إف إم»، إن تواجد الفنانة نيللى كريم بمسلسل إذاعى يعد إضافة للخريطة البرامجية فى شهر رمضان، خاصة أنها ستظهر بشكل جديد، من خلال ‏تقديم شخصية كوميدية.‏

وأضاف: «نيللى تمتلك جمهورا كبيرا، واستطاعت أن تحقق نجاحا على مدى سنوات طويلة فى الدراما، كما أنها تشكل ثنائيا قويا مع الفنان محمد فراج، الذى يشاركها بطولة المسلسل».‏

وتابع: «هذه هى المرة الأولى التى يتعاون فيها فراج ونيللى فى مسلسل إذاعى، فى ظل رغبة إذاعة نجوم إف.إم فى انتقاء ما تقدمه لمستمعيها طوال الوقت، والبحث عن الاختلاف».‏

وتدور أحداث مسلسل «اعترافات خوخة» حول «خيرية»، التى تعيش عالمين متناقضين تمامًا، أولهما الواقعى، وتبدو فيه «خجولة»، مستسلمة، أقرب للضعف والجبن أمام زوجها وعائلته، وتعيش معهم ‏كخادمة، وفى عملها كموظفة فى بنك قطاع عام، تتعرض للتحرش عشرات المرات يوميا دون حتى أن تفكر فى الاعتراض، أما العالم الثانى المتناقض مع تلك المشاهد فهو شخصيتها على موقع ‏‏«فيسبوك».‏

وتذيع «نجوم ‏fm‏» أيضا مسلسل «شقة خالتو»، الذى يدور حول «عز»، الشاب الثلاثينى خريج كلية التجارة، من أسرة ميسورة، لكن عند وفاة والده يكتشف أنه حرمه من الميراث وخبأه فى مكان غير ‏معلوم له بسبب فشله المزمن نتيجة تدليل والدته الراحلة له.‏

يُطرد «عز» من شقة والديه بعد تعثره فى سداد الإيجار، فيضطر للعيش فى شقة خالته المهاجرة إلى أمريكا منذ سنوات طويلة، ويلجأ إلى تأجير غرف شقة خالته لـ ٣ أشخاص كى يتكسب دون عمل ‏حقيقى يعيش منه.‏

أما المسلسل الثالث الذى تخوض به «نجوم ‏fm‏» السباق، فهو «الآلة الكاذبة» بطولة الفنان أحمد فهمى، وتدور أحداثه عن قصة كاتب درامى دائم الفشل نظرا لعدم إيمانه بقدراته.‏

ويرث الكاتب عن جده آلة كاتبة لها قدرة خاصة على الانتقال من زمن إلى زمن آخر، فعندما تكتب من تلقاء نفسها يجد نفسه وحيدا فى حلبة مصارعة يلاكم بطل العالم.‏

تأخذه هذه الآلة من الحقيقة إلى الخيال، فهو لا يعرف من هو.. هل هو الساحر الذى يحول صديقته إلى ضفدعة، أم هو طريد أقوى عصابات المافيا الإيطالية أم سيجد الراحة فى إفريقيا أم سيصبح وجبة ‏غذاء إلى آخره من عوالم تجبره الآلة الكاتبة على زيارتها.‏







الإذاعة المصرية... مسلسل واحد لكل محطة.. و«رابع جار» بطولة لطيفة الأبرز على «الشرق الأوسط»‏





اكتفت نادية مبروك، رئيسة الإذاعة المصرية، بمسلسل واحد فقط لكل إذاعة من الإذاعات الكبرى، فى ظل الأزمات المالية التى تواجه «الهيئة الوطنية للإعلام»، وعدم القدرة على الإنتاج.‏

وقالت لـ«الدستور»: «الإذاعة اعتمدت هذا العام خطة برامجية ودرامية محترمة جدا تليق بالمستمعين»، لافتة إلى أن إذاعة ٣ مسلسلات لكبار النجوم تعد إنجازا كبيرا فى ظل نقص الإمكانيات.‏

ويخوض «راديو مصر» المنافسة بمسلسل «كامل من مجاميعه» بطولة عمرو سعد ودينا فؤاد، وتنافس «الشباب والرياضة» بمسلسل «أنا والفلوس وهواك»، بطولة سامح حسين ومى كساب وإنعام ‏سالوسة.‏

أما إذاعة «الشرق الأوسط» فتخوض المنافسة بمسلسل «رابع جار» بطولة لطيفة وأحمد عيد، بالإضافة إلى الفنانة أمل رزق وطارق عبدالعزيز وعبدالرحمن أبوزهرة، وانتهى فريق عمل المسلسل، ‏حتى الآن، من تسجيل ٢٠ حلقة، وتغنى لطيفة التتر الخاص به.‏

وتدور أحداث المسلسل حول مدرسة موسيقى متزوجة من طبيب يعمل فى مستشفى الأمراض العقلية، وتتعرض لمشكلات مع مديرتها بسبب تجاهل الموسيقى فى المدرسة ورفض إقامة أى نشاطات ‏فنية.‏

والمسلسل من تأليف محمد صلاح راجح، وإخراج أيمن عبدالرحمن، الذى أكد أن تكلفة المسلسل لم تتخط ٢٠٪ من تكلفة مسلسلات القطاع الخاص، رغم وجود كم كبير من النجوم.‏

من جهتها، أعربت الفنانة لطيفة عن سعادتها بخوض تجربة التمثيل الإذاعى للمرة الأولى فى حياتها، مشيرة إلى أنها استمتعت بها جدا، خاصة أن العمل يعوضها عن الغياب فى رمضان.‏

وقالت لطيفة إن عودتها للتسجيل فى «ستديو ٣٧» الشهير بـ«ستديو بابا شارو» أعاد لها ذكريات جميلة وممتعة جدا، مشيرة إلى أنها كانت تسجل فى نفس الاستديو منذ زمن بعيد مع كبار الملحنين وأبرزهم ‏بليغ حمدى وسيد مكاوى وغيرهما.‏

من جانبه، قال أحمد عيد إنه يتعاون مع الإذاعة المصرية لأنه يشعر دائما بالواجب تجاهها، مرجحا أن ينال المسلسل إعجاب المستمعين لما يحتويه من قصة قوية وأحداث كوميدية وتراجيدية يشعر بها ‏المستمع بشكل كبير.‏

الفنانة أمل رزق قالت إنها فوجئت بكم النجوم فى المسلسل، مشيرة إلى أن جميعهم اجتمعوا لدعم الإذاعة المصرية فى ظل ما تتعرض له من أزمات مالية طاحنة، وهو ما جعلها توافق على المشاركة ‏فور تلقيها العرض من المخرج أيمن عبدالرحمن.‏

وأشار الفنان طارق عبدالعزيز إلى أنه يشارك فى أعمال درامية تليفزيونية وإذاعية كثيرة، لكنه لم يتأخر فى المشاركة بهذا العمل، دعما منه للإذاعة المصرية.‏

ورغم اقتراب شهر رمضان إلا أن هناك مسلسلين إذاعيين لم يتم الاستقرار على جهة إذاعتهما حتى الآن، وتستمر المفاوضات بين الإذاعات وصناع العملين للحصول على حق إذاعتهما، وهما مسلسل ‏‏«ألف نهار ونهار» بطولة هانى رمزى ونشوى مصطفى، ومسلسل آخر للفنانة شيماء سيف لم تنته من تسجيل حلقاته حتى الآن، بسبب انشغال جميع الأبطال بأعمال أخرى، وهو ما يهدد بخروجه من السباق ‏هذا العام.‏

