رئيس وزراء أرمينيا الجديد يعين وزيرًا للدفاع

عين القائم بأعمال وزير الطوارئ الأرمني دافيد تونويان، وزيرًا جديدًا للدفاع في البلاد، وذلك بعد ترشيحه لهذا المنصب من قبل رئيس الوزراء الأرمني الجديد نيكول باشينيان.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، أن الرئيس الأرمني أرمين ساركسيان وقع مرسومًا بشأن هذا التعيين.



وولد دافيد تونويان في كازاخستان عام 1967. وعمل منذ عام 1994 في وزارة الدفاع الأرمنية، كما شغل منصب مندوب أرمينيا لدى الناتو، وترأس أقسام التعاون العسكري الدولي والبرامج الدفاعية والسياسات الدفاعية في وزارة الدفاع.



وفي الفترة 2010 – 2017، شغل منصب النائب الأول لوزير الدفاع الأرمني، ومنذ عام 2017 تولى منصب وزير الطوارئ.



ويأتي ذلك بعد تعيين قائدين جديدين للشرطة وجهاز الأمن الوطني في أرمينيا بمقترح من رئيس الوزراء الجديد نيكول باشينيان.