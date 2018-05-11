محافظ كربلاء: لا حظر تجوال خلال الانتخابات البرلمانية العراقية

أكد عقيل الطريحي رئيس اللجنة الأمنية العليا ومحافظ كربلاء، اليوم الجمعة، أنه لن يكون هناك أي حظر للتجوال داخل المحافظة خلال الانتخابات البرلمانية العراقية التي تجرى غدا السبت.



وقال الطريحي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز": "لن يكون هناك أي حظر للتجوال داخل المحافظة وأقضيتها ونواحيها وذلك لضمان انسيابية تنقل الناخبين من وإلى مراكز الاقتراع".



وأضاف أنه تم نشر تعليمات بأن ينحصر تطبيق حظر التجوال فقط على المركبات في حال تنقلها بين المحافظات.



ومن المقرر أن تنطلق، غدا السبت، في جميع المحافظات العراقية الانتخابات التشريعية العامة، لاختيار أعضاء مجلس النواب في دورته التشريعية الرابعة.