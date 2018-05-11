5 منح دراسية لطلاب ماجستير بجامعة أسوان من «خايين» الإسبانية

كشف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن المباحثات الختامية بين جامعة «خايين» الإسبانية، وجامعة أسوان، أسفرت على منح جامعة أسوان 5 منح دراسية لطلاب الماجستير، وتدريب وجمع المادة العلمية والبحثية في جامعة «خايين» الإسبانية خلال العام الجامعي المقبل.



وأشار إلى أنَّ جامعة «خايين» الإسبانية ستتحمل جميع النفاقات الدراسية لطلاب المنح الخمس.



جاء ذلك في ختام مباحثات وفد جامعة أسوان في إسبانيا المكون من الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حازم الجمل مدير العلاقات الدولية ورئيس قسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن.

