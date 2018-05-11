قوات الجيش اليمني تحرر منطقة «مخنق صلة» بمحافظة صعدة

تمكن الجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، من تحرير منطقة مخنق صلة في محافظة صعدة، التي كانت تسيطر عليها المليشيات الحوثية.



وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن (مخنق صلة) الواقعة قبالة منطقة نجران السعودية، تعتبر من أهم المواقع العسكرية التي كانت تستخدمها المليشيات الحوثية لتخزين أسلحتها وعتادها، ومنها كانت تمون عناصرها على جبهات مديرية كتاف في نفس المحافظة.



وأشارت إلى أن (مخنق صلة) يعتبر خط إمداد مهما للحوثين، الذي يربط بين مديرية كتاف إلى أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى الحدود السعودية.