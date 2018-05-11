غلق باب الترشح لمسابقة تراثي 3 للتصوير الفوتوغرافي

قام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اليوم الجمعة، بغلق باب الترشح لمسابقة تراثي 3 للتصوير الفوتوغرافي؛ على أن يكون إعلان النتيجة وافتتاح المعرض في 6 يونيو القادم بالهناجر والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.



وأكد المهندس محمد أبو سعده، رئيس الجهاز، أن مسابقة تراثي 3 تعد أكبر مسابقة للتصوير الفوتوغرافي للمباني التراثية على مستوى الجمهورية.



وأشار رئيس الجهاز إلي أن المؤشرات الأولية للمسابقة قاربت من 300 متسابق، على أن تقوم اللجنة الفنية للمسابقة بالتكويد ومن ثم عرض النتائج النهائية علي لجنة التحكيم لفحص وفرز الأعمال المتقدمة للمسابقة واختيار الأعمال الفائزة، مضيفًا أن المسابقة تهدف لدعوة المصورين الفوتوغرافيين والمهتمين بالتصوير الفوتوغرافي لاستخدام عدساتهم وتسليطها على ما تمتلكه مصر بجميع محافظاتها من بعد حضاري وإرث معماري وتراثي عظيم يتمثل في المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز من مباني مجمعة أو منفردة، والتي تعكس سمات حقبة زمنية معينة وما تحتويه تلك المباني أو المنشآت من تفاصيل فنية دقيقة وفقًا لرؤية المتسابق وحاجة هذه المواقع إلى التوثيق بالصورة بما يسهم في زيادة الحرص عليها والاهتمام بها.



وأوضح أبو سعده، أن قيمة الجائزة الأولى عشرة آلاف جنيه وقيمة الجائزة الثانية خمسة آلاف جنيه والثالثة قيمتها ثلاثة آلاف جنيه، ويمنح الجهاز عشر شهادات تقدير لعشرة أعمال تختارهم لجنة التحكيم برئاسة د. رمسيس مرزوق، وعضوية كل من المعماري عصام صفي الدين، د. محسن أحمد، بولس إسحق، مهندس جلال رفعت المسري.