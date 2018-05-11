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الجمعة 11/مايو/2018 - 09:37 م

موسكو: أمريكا وحلفاؤها يفرضون أسلوبهم لتنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
وكالات
dostor.org/2166292

قالت الخارجية الروسية، إن أمريكا وحلفاؤها يودون الاستعاضة عن تفويض مجلس الأمن ولجنة 1718 حول كوريا الشمالية بصيغة مفيدة لأنفسهم.

وأضافت الخارجية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، أن أمريكا وحلفاؤها يريدون فرض أسلوبهم الخاص لتنفيذ العقوبات، مشيرة إلى أن دعوات الولايات المتحدة لزيادة الضغط على كوريا الشمالية على خلفية استعداد بيونج يانج للحوار قد تقوض التقدم المحقق.

وكان ترامب قد أعلن مكان وموعد القمة المرتقبة، أمس الخميس، بعد ساعات من وصول ثلاثة أمريكيين، كانوا محتجزين في كوريا الشمالية، إلى قاعدة عسكرية أمريكية خارج واشنطن بعد أن أفرج عنهم كيم كبادرة حسن نية قبل القمة.

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