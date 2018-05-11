إغلاق صناديق الاقتراع للجالية العراقية في عدد من دول العالم

أغلقت صناديق الاقتراع للجالية العراقية، اليوم الجمعة، في عدد من دول العالم بعد أن تم تمديدها ثلاث ساعات.



وأعلنت مفوضية الانتخابات - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إغلاق صناديق الاقتراع وانتهاء عمليات التصويت في فنلندا والأردن والعاصمة اللبنانية بيروت.



وبدأ الاقتراع خارج العراق منذ يوم أمس الخميس، في حين دخل العراق فترة "الصمت الانتخابي" للانتخابات البرلمانية العراقية وذلك اعتبارًا من الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، وسط إجراءات رادعة بحق المخالفين تصل إلى حرمان الحزب أو المرشح المخالف من المشاركة في الانتخابات.