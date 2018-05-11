قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

قال مصدر دبلوماسي في بروكسل، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يبحث قادة الاتحاد الأوروبي في عشاء عمل غير رسمي في 16 مايو الجاري في مدينة صوفيا البلغارية، استراتيجية العمل فيما يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.



وأضاف المصدر، لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "وفقا للمعلومات المتوفرة لدي، فمن المتوقع أن يبحث قادة الاتحاد الأوروبي استراتيجية العمل فيما يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في عشاء عمل يوم 16 مايو في صوفيا، والذي سيعقدونه عشية قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في العاصمة البلغارية".



يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين "روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا" وإيران في عام 2015.



واستنكرت معظم الدول الأوروبية الكبرى، الانسحاب الأمريكي، وأكدت في الوقت نفسه استمرارها بالالتزام به، كما أعلنت موسكو استيائها من قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاقية.



ومن جانبه، أعلن الجانب الإيراني، أنه لن ينسحب من الاتفاق، حيث سيستمر كاتفاق بين طهران و"الخماسية" للوسطاء الدوليين، من دون الولايات المتحدة.