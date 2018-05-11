وزير الخارجية الكويتي: علاقاتنا بالفلبين تاريخية ووطيدة

أكد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، اعتزاز الكويت بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمعها مع الفلبين، والتي تمتد لأكثر من نصف قرن، لافتا إلى أن الرئيس الفلبيني سيزور الكويت قريبا.



وقال الشيخ صباح الخالد، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو، إنه تم عقد جلسة مباحثات مثمرة مع الجانب الفلبيني، استعرضت أطر التعاون الوثيق بين البلدين في المجالات كافة، موضحا أنه تعزيزا للتعاون الثنائي المتين بينهما، وفي ضوء العمل المشترك وبحث السبل الكفيلة لتجاوز الظرف الاستثنائي الذي حدث بينهما أخيرا، فقد تم التوقيع على اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين البلدين.



وأعرب عن اعتزاز الكويت باحتضان 250 ألف مواطن فلبيني، مقدرة مساهماتهم القيمة في مختلف المجالات والقطاعات داخلها، مؤكدا الحرص على أمن وسلامة جميع الجاليات المقيمة على أرض الكويت، والتي تنتمي إلى 195 جنسية، وأن ينعموا جميعا بالعيش الكريم، وأن يتمتع الجميع من كويتيين وغير كويتيين بحماية القانون وما يقره لهم من مزايا وضمانات في إطار ما هو معمول به في البلاد.



وردا على سؤال حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية سيسهم في طي هذه الصفحة بين البلدين، أم ستكون لها تبعات أخرى، قال الشيخ صباح الخالد، إن "حرص الرئيس الفلبيني على إرسال وزير الخارجية، ووزير العمل، والمبعوث الخاص له إلى الكويت خلال أسبوع، يعكس حرص الفلبين على العلاقات الطبيعية مع الكويت، وبالتالي فالكويت حريصة على رد التحية بمثلها، وأن تتجاوز كل الأحداث التي حدثت أخيرا، وتركز على دعم وتعزيز أواصر العلاقات والتعاون مع الفلبين".