موجيريني: يمكننا فعل الكثير للدفاع عن الاتفاقية مع إيران

قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، إن بإمكان أوروبا فعل الكثير للدفاع عن الاتفاقية مع إيران.



وأضافت موجيريني -في تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر صحفي في فلورنسا وسط إيطاليا اليوم الجمعة- "لقد دعوت إلى عقد اجتماع وزاري مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة الثلاثاء القادم في بروكسل"، حسبما وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.



وأوضحت: "أن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، و(الفرنسي) جان إيف لو دريان و(البريطاني) بوريس جونسون سيجتمعون معها أولا، ومن ثم سنلتقي بعد ذلك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف".



وخلصت المفوضة الأوروبية إلى القول إن "لدينا مسئولية لفعل كل ما بوسعنا، كما يمكننا فعل الكثير للدفاع عن الاتفاقية مع إيران".