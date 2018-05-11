القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:48 م

أحدث صفقات الأهلى: «أبويا قاللي انضم للأفضل فى إفريقيا»‏
03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
اقتصاد
الجمعة 11/مايو/2018 - 09:31 م

الذهب يسجل أول مكاسب في أربعة أسابيع مع تراجع الدولار

ذهب
ذهب
وكالات
dostor.org/2166285

تراجعت أسعار الذهب قليلا، اليوم الجمعة، لكنها سجلت أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع مع تراجع الدولار وانحسار طفيف في ثقة المستثمرين بشأن التوقعات بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات إضافية في 2018.

وانخفض المعدن النفيس في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1319.35 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وفي وقت سابق من الجلسة لامس الذهب أعلى مستوى منذ الخامس والعشرين من أبريل عند 1325.96 دولار.

وينهي الذهب الأسبوع على مكاسب قدرها 0.4 بالمئة وتراجعت العقود الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1320.70 دولار للأوقية.

موضوعات متعلقة

الذهب يهبط ويتجه لثاني خسارة أسبوعية

الذهب يسجل ذروته فى أسبوع بفعل انخفاض الدولار

الذهب يرتفع وسط مخاوف من التضخم بفعل موجة صعود المعادن

ارتفاع الدولار يحبس الذهب قرب أدنى مستوياته في 5 أسابيع

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر

منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهرين

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

الآن

عاجل.. فلسطينيون يقتحمون الحدود الفاصلة مع الأراضي المحتلة

أمين سر «خطة النواب»: 32 مليارًا مديونيات «الوطنية للإعلام»

الخارجية الروسية: إحباط هجمات إرهابية ممولة من تركيا

عاجل.. إطلاق نار في مدرسة أمريكية

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك ينسحب من صفقة «قفشة» بعد اكتشاف كارثة

بيان رسمي من الزمالك بعد انسحاب سموحة من نهائي الكأس

الخارجية الروسية: إحباط هجمات إرهابية ممولة من تركيا

ارتفاع فى أسعار الذهب اليوم

ألبومات الصور

فشل انعقاد الجمعية العمومية للأطباء لعدم اكتمال النصاب (ألبوم صور)

الناقد صلاح السروى: لم أتوقف كثيرًا عند مسألة المجايلة

بالفيديو.. الزغاريد تصاحب مريم إلى مثواها الأخير

"عيش مع حماقى".. تطبيق جديد لـ"أورنج" (صور)

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك ينسحب من صفقة «قفشة» بعد اكتشاف كارثة

بيان رسمي من الزمالك بعد انسحاب سموحة من نهائي الكأس

الخارجية الروسية: إحباط هجمات إرهابية ممولة من تركيا

ارتفاع فى أسعار الذهب اليوم

كشكول

عميد "تجارة القاهرة": لم الشمل يستهدف توطيد العلاقة بين الكلية وخريجيها

رئيس جامعة حلوان يكشف لـ"كشكول" العقوبة المنتظرة للطالب المتحرش

750 جنيها مكافأة لموظفي جامعة حلوان

‏محمد حسن يشعل حفل "لم الشمل" تجارة القاهرة

غادة على: لم الشمل "تجارة القاهرة" يعبر عن "اللمة والعيلة"

الأمصار

البيت الأبيض: إيران تحدث اضطرابات في الشرق الأوسط

بث مباشر.. مشاهدة حوار محمد صلاح مع عمرو أديب

جامعة هارفارد الأمريكية تعتمد على أراء الشيخ عبد الرحمن السعدي

الجزائر تتخذ قرارات جديدة بشأن الحج

سقوط قذائف صاروخية على حلب من قبل المجموعات المسلحة

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

منوعات

السعودية تكتشف آثار أقدام إنسان تعود لأكثر من 85 ألف عام

"بيطرية" تعتنى بجرو ثعلب مفقود

الأمير فيليب يقود سيارته إلى عرض للخيل

ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

7 فوائد لتناول سمك «التونة».. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
ads