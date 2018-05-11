الذهب يسجل أول مكاسب في أربعة أسابيع مع تراجع الدولار

تراجعت أسعار الذهب قليلا، اليوم الجمعة، لكنها سجلت أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع مع تراجع الدولار وانحسار طفيف في ثقة المستثمرين بشأن التوقعات بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات إضافية في 2018.



وانخفض المعدن النفيس في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1319.35 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.



وفي وقت سابق من الجلسة لامس الذهب أعلى مستوى منذ الخامس والعشرين من أبريل عند 1325.96 دولار.



وينهي الذهب الأسبوع على مكاسب قدرها 0.4 بالمئة وتراجعت العقود الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1320.70 دولار للأوقية.