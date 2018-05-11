شهيد و973 مصابا في الجمعة السابعة لـ"مسيرات العودة"

استشهد فلسطيني وأصيب المئات بالرصاص الحي وقنابل الغاز في الجمعة السابعة لمسيرات العودة والتي بدأت فعالياتها بعد ظهر اليوم.



وأفادت وزارة الصحة بأن المواطن جبر سالم أبومصطفى (40 عاما) استشهد بطلق ناري في الصدر من قبل الاحتلال شرق خان يونس، فيما أصيب 973 مواطنا بجراح مختلفة واختناق بالغاز من بينهم 7 بحالات خطيرة شرق قطاع غزة.



وأطلق جيش الاحتلال النار بكثافة صوب آلاف الفلسطينيين الذين وصلوا إلى الحدود في نقاط المواجهة الخمس تلبية لدعوة اللجنة التنسيقية العليا لمسيرات العودة، وأشارت وكالة "معا" الفلسطينية إلى أن من بين المصابين طفلا في الـ16 من العمر أصيب برصاص اخترق ساقيه عندما حاول وضع علم على السياج الأمني الفاصل.



واندلعت مواجهات عنيفة شرق مدينة غزة، حيث تمكن الشبان من انتزاع جزء من السياج الأمني.



ونجح شباب الانتفاضة في إطلاق عشرات الطائرات الورقية المحملة بشعلة نارية نحو الحدود ما أدى لاندلاع حرائق في الشرق من السياج الأمني قامت على إثره قوات من الدفاع المدني الإسرائيلي بالتوجه للمكان وإطفاء الحرائق.