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الجمعة 11/مايو/2018 - 09:15 م

حبس أمل فتحي بطلة فيديو «سب مصر» 15 يومًا

أمل فتحي بطلة فيديو
أمل فتحي بطلة فيديو سب مصر
نجلاء رفاعي
dostor.org/2166278

قررت نيابة المعادى الجزئية، حبس أمل فتحي بطلة فيديو سب مصر والتحريض على أعمال العنف، المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ضبطت أجهزة الأمن بطلة فيديو سب مصر والتحريض على أعمال العنف تنفيذا لقرار النيابة العامة بمحل إقامتها بالمعادي.

وكان المسئولون بأحد البنوك تقدموا ببلاغ ضد أمل فتحي التي تعمل بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات «كيان حقوقى غير شرعى» ويتولى زوجها محمد لطفى منصب المدير التنفيذي لها.

وأصدرت نيابة المعادى قرارا بضبطها وإحضارها في المحضر رقم 7991 لسنة 2018 جنح قسم شرطة المعادي بتهمة بث مقطعي فيديو على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن السباب والإسقاط بصورة حادة ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه الدولة المصرية ومؤسساتها.

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