طارق الشيخ يغني «الكيف» في حفل «كاريوكي»
غنى المطرب الشعبي طارق الشيخ، في حفل فريق كاريوكي داخل كايرو فيستيفال مول بالتجمع الخامس، وقدم أغنية الكيف.
حضر الحفل عدد كبير من الجمهور، وصل إلي 15 ألف شخص.
غنى المطرب الشعبي طارق الشيخ، في حفل فريق كاريوكي داخل كايرو فيستيفال مول بالتجمع الخامس، وقدم أغنية الكيف.
حضر الحفل عدد كبير من الجمهور، وصل إلي 15 ألف شخص.
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