إقبال جماهيري على حفل كاريوكي (صور)
استقبل فريق كايروكي، جمهوره داخل كايرو فيستيفال مول في حفل كامل العدد اليوم الجمعة.
وحضر داخل ساحة المول ما يقرب من 15 ألف شخص، وتفاعلوا مع الفريق الغنائي كايروكي.
استقبل فريق كايروكي، جمهوره داخل كايرو فيستيفال مول في حفل كامل العدد اليوم الجمعة.
وحضر داخل ساحة المول ما يقرب من 15 ألف شخص، وتفاعلوا مع الفريق الغنائي كايروكي.
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