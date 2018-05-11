علماء: خطر غير متوقع لأصحاب الوزن المنخفض

توصل علماء بكلية الطب بجامعة بوسطن، إلى أن انخفاض الوزن قد يصبح مستقبلا سببا للخرف، وفقا لدراسة علمية قاموا بها.



وبحسب موقع "روسيا اليوم" عن مجلة مرض ألزهايمر، التي نشرت نتائج هذه الدراسة، بأن انخفاض مؤشر كتلة الجسم في عمر 50-60 سنة، يقلل من فرص تفادي الخرف.



ووجد الباحثون من خلال دراسات فرامنجهام للقلب أنه هناك عوامل خطر جديدة تسبب تطور المرض، وأبدوا اهتمامهم بالبيانات الديموجرافية للمشاركين في الدراسة، وكذلك المعلومات الخاصة بنمط حياتهم خلال أعوام 1979-1983، عدا عن مراعاة تشخيص بعضهم بالخرف.



وتؤدى النحافة إلى عدة أضرار أخرى، فتؤثر بشكل سلبى على الجسم، إذا كنت لا تستهلك ما يكفي من الحديد، قد تصاب بفقر الدم.



كما تؤثر النحافة على الجسم أثناء الإصابة بالكسور فى الحوادث، بشكل أكثر صعوبة مقارنة بالجسم الطبيعى.



وأيضًا يتعرض الجسم النحيف إلى الجفاف بسبب نوبات الإسهال والحمى التى تؤثر عليه.