مقاتلات حربية صينية تحلق قرب المجال الجوي لتايوان
حلّقت مقاتلات حربية صينية، اليوم الجمعة، قرب المجال الجوي لتايوان ضمن سلسلة تمارين عسكرية حول الجزيرة التي تطالب بها بكين.
وقالت وزارة الدفاع في تايوان، إن قاذفات من طراز اتش-6 كي وطائرات استطلاع وطائرات نقل حلقت فوق قناة باشي، جنوب تايوان وفوق مضيق مياكو قرب جزيرة اوكيناوا اليابانية.
وأشارت إلى أنها المرة الأولى التي تحلق فيها مقاتلات سو-35 فوق قناة باشي، لافتة إلى أن مقاتلات جي-11 وطائرات الإنذار المبكر شاركت في التمارين أيضا.
وطمأنت الوزارة التايوانية مواطنيها في بيان أنها تمكنت من متابعة التمارين البحرية والجوية الصينية بشكل كامل و"اتخذت إجراءات فعالة لضمن الأمن الدفاعي".