خروج أكثر من 3 آلاف شخص من وسط سوريا إلى إدلب

غادرت الدفعة الثالثة من مسلحي ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي وعائلاتهم، مساء اليوم الجمعة، إلى محافظة إدلب.



وقال مصدر أمني سوري لوكالة الأنباء الألمانية: "غادر مساء اليوم الجمعة من جسر الرستن شمال مدينة حمص 3387 شخصا بينهم 584 مسلحا باتجاه مدينة مورك في ريف حماة على أن تدخل أراضي محافظة إدلب من معبر قلعة المضيق".



وأضاف المصدر أنه من المقرر أن تغادر غدا السبت دفعتان، الأولى من مدينة الرستن، والثانية من بلدة تقسيس في ريف حماة الشمالي الشرقي.



وبدأت عملية إخراج مسلحي ريف حمص وحماة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، حيث غادروا عبر 120 حافلة إلى مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.



وغادر حوالي 6 آلاف شخص أغلبهم نساء وأطفال، وقد منع مجلس الباب المحلي الدفعة الأولى من المهجرين دخول منطقة الباب، الأمر الذي دفعهم للتوجه إلى محافظة إدلب.