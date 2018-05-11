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محافظات
الجمعة 11/مايو/2018 - 08:39 م

صندوق «تحيا مصر» ينظم احتفالية كبرى بمحافظة كفر الشيخ غدًا

صندوق «تحيا مصر»
أ ش أ
dostor.org/2166263

ينظم صندوق «تحيا مصر»، غدًا السبت، احتفالية كبرى في محافظة كفر الشيخ، في حضور المحافظ اللواء السيد نصر، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال تامر عبدالفتاح المدير المالي والإداري للصندوق- في تصريح اليوم الجمعة- إن هذه الاحتفالية تأتي في إطار خطة شاملة تتضمن تنظيم احتفالية للصندوق بشكل دوري في مختلف محافظات الجمهورية؛ لاستعراض أنشطته ومشروعاته، ونتائج كل مشروع من أجل أن يتعرف المصريون على نتائج مساهماتهم ودعمهم المستمر للصندوق، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الوصول بالمشروعات التنموية إلى الفئات الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تتضمن احتفالية كفر الشيخ تكريم عدد من النماذج الشابة في المحافظة، والتي نجحت في إدارة مشروعاتها بدعم من الصندوق، كما سيتم تسليم شهادات الشفاء النهائي لمرضى «فيروس سي» الذين تم علاجهم، فضلا عن توزيع مواد غذائية للمواطنين الأكثر احتياجا في المحافظة.

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