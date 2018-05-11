فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 3 عمال مناجم مفقودين في بولندا

واصلت فرق الإنقاذ في بولندا عملية بحث عن ثلاثة من عمال المناجم، اليوم الجمعة، وذلك بعد نحو أسبوع من انهيار نفق منجم في جنوب البلاد وتسبب في هزة أرضية أسفرت عن مقتل شخصين.



وقالت شركة ياستراسبسكا سبولكا فيجلوفا لتعدين الفحم إن مكبرا للصوت متروكا تحت الأرض لم يقدم أي علامات على وجود حياة بين المفقودين.



وعلى مدار فترة عملية الإنقاذ، تلقى فريق الإنقاذ إشارات من أجهزة إضاءة لدى العمال وحددوا الموقع التقريبي للأشخاص. غير أنه لم تحدث انفراجة حتى الآن في عملية البحث التي تستخدم مختلف أجهزة الرؤية وتحديد الموقع وكذلك الكلاب البوليسية.



وفي مطلع الأسبوع، توفي شخصان على الأقل في الحادث الذي وقع بمنطقة سيليسيا العليا ببولندا التي تبعد نحو 50 كيلومترا جنوب غرب مدينة كاتوفيس، في حين أصيب اثنان آخران وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.