«التضامن»: تطبيق مشروطية «تكافل» بعد 6 أشهر

أكدت منة الله حسين، مسئول مشروطية برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن البدء فى تنفيذ "مشروطية" دعم الأسر المستفيدة من "تكافل" سيتم بعد 6 أشهر، وذلك بعد القيام بزيارات منزلية لعدد 2 مليون أسرة.



وأضافت "حسين"، فى تصريحات لـ "الدستور"، أن المشروطية سيتم تطبيقها فى 3 محافظات، هى: (دمياط وأسيوط والقليوبية)، كتجربة أولى على أن يتم تعميمها على كافة محافظات الجمهورية فيما بعد، موضحة أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات ضد الأسر المستفيدة من تكافل إلا بعد التوعية والحملات الإعلامية والإعلانية عن المشروطية.



