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اقتصاد
الجمعة 11/مايو/2018 - 08:11 م

عدد حفارات النفط في أمريكا يرتفع لسادس أسبوع على التوالي

عدد حفارات النفط
وكالات
dostor.org/2166245

أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للأسبوع السادس على التوالي مع استمرار صعود أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات بفعل توقعات بأن عقوبات جديدة على إيران ستحجب بعض الإمدادات عن السوق، وهو ما يعطي المزيد من الدعم لأنشطة الحفر النفطي في أمريكا ويرفع الإنتاج إلى مستويات قياسية.

وقالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة، اليوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الطاقة أضافت 10 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 11 مايو ليصل العدد الإجمالي إلى 844 حفارا وهو الأعلى منذ مارس 2015.

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